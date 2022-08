Energie

Habeck nennt Details der geplanten Änderungen bei der Gas-Umlage

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat am Rande der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg Details zu den geplanten Änderungen an der Gas-Umlage genannt. Firmen müssten nachweisen, dass sie systemrelevant in Deutschland seien und zudem einen großen, schwer ersetzbaren Anteil an russischem Gas in ihren Auftragsbüchern hätten, sagte der Grünen-Politiker.

31.08.2022