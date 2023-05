Interview der Woche

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) (picture alliance / dpa / Frank Molter)

Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Eine sofortige Austauschpflicht für Heizungen in Bestandsgebäuden gibt es nicht. Die parlamentarischen Beratungen stehen noch am Anfang. Die Gesetzesänderungen sollen vor der Sommerpause verabschiedet werden.

Forderungen von den Kommunen

Die Pläne kosten die Kommunen mindestens acht Milliarden Euro. Das geht aus Berechnungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hervor, über die die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Demnach müssen bis 2045 etwa 135.000 kommunale Gebäude mit einer neuen Heizung ausgestattet werden. Um die Auflagen zu erfüllen, entstünden Mehrkosten pro Anlage von je 60.000 Euro, heißt es.

Um das stemmen zu können, brauche man eine langfristige finanzielle Unterstützung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Landsberg. Er kritisierte, Kommunen seien von den in Aussicht gestellten Förderungen bislang ausgeklammert.

