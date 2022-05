Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Führung solle weiterhin bei der EU-Kommission liegen, sagte Habeck in unserem Programm . Nationalen Alleingängen erteilte er eine Absage. Der Grünen-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass die EU zu einer gemeinsamen Linie finden werde. Er akzeptiere, dass einige Länder noch Zeit für die Umsetzung eines entsprechenden Embargos brauchten. Es dürfe aber kein "weiter so wie bisher" geben. Habeck räumte ein, dass er enttäuscht sei, dass die Einführung des Öl-Embargos so lange dauere.

Bundeswirtschaftsminister Habeck wird heute in einer Diskussionsrunde in Davos erläutern, wie Deutschland unabhängiger von russischer Energie werden will. Am Donnerstag steht eine Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem Programm. Heute Vormittag hält der ukrainische Präsident Selenskyj per Video die Auftaktrede. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums hatte gestern Abend begonnen. Insgesamt nehmen an dem viertägigen Treffen in der Schweiz fast 2.500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.