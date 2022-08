Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, will den Strommarkt umfassend reformieren. (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Angestrebt werde, die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln, sagte eine Ministeriumssprecherin. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Pläne berichtet. Der Sprecherin zufolge sollen Kunden davon profitieren, dass die Produktionskosten für erneuerbare Energie niedriger sind. Bislang geben Gaskraftwerke am Strommarkt in der Regel den Preis vor. Mit dem Gaspreis steigt daher automatisch der Strompreis, was der Grünen-Politiker nun ändern will. Habecks Sprecherin betonte, eine solche Reform sei komplex, daher gehe man von einem mittelfristigen Vorhaben aus. Unter andere müssten auch europäische Partner mit eingebunden werden.

Kurzfristig richte sich der Fokus auf zeitnahe Entlastungen für Verbraucher und Hilfsprogramme für die Wirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.