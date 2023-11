Infrastruktur für Wasserstoff

Mit erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff soll eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielen. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Mit dem so genannten "Kernnetz" soll eine Grundlage für die Anbindung zentraler Standorte geschaffen werden. Dazu zählen etwa Industriezentren, Speicher, Kraftwerke und Leitungen für Importe. Zunächst geht es um Projekte, die bis 2032 in Betrieb gehen sollen. Habeck hatte im Sommer erklärt, ungefähr ein Drittel des in Deutschland benötigten Wasserstoffs solle in Zukunft hierzulande erzeugt werden, die restlichen zwei Drittel müssten vom Weltmarkt eingeführt werden.

Gemeinsam mit Habeck stellt der Vorstandsvorsitzende der FNB Gas, Gößmann, die Pläne vor. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss überregionaler Gastransportunternehmen in Deutschland.

