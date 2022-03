Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (dpa/Roberto Pfeil)

Zunächst sind bis Sonntag in Doha Gespräche sowohl mit Vertretern der Regierung sowie von Energiefirmen geplant. Anschließend geht es weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort ist Habeck bis Montag. Der Grünen-Politiker sagte vor seiner Abreise, es gehe einerseits darum, sich von russischen Energieimporten unabhängiger zu machen und andererseits um die Umstellung von konventionellem Erdgas auf grünen Wasserstoff. Dafür seien die Partner in beiden Ländern "von zentraler Bedeutung". Begleitet wird Habeck von einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern von 22 Unternehmen.

