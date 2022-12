Bundeswirtschaftsminister

Robert Habeck (Grüne) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Schwerpunkte seiner Reise sind ein Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen und eine engere Partnerschaft bei Energie. Grüner Wasserstoff, hergestellt mit Solar- und Windenergie, soll nach Möglichkeit bald in großer Menge in Namibia produziert werden. Als Brennstoff kann er etwa Erdgas, Öl oder Kohle ersetzen. Außerdem kann er in grünes Ammoniak umgewandelt und so per Schiff nach Deutschland transportiert werden.

Am Montagabend reist Habeck weiter nach Südafrika, wo er bis Donnerstagabend Kapstadt, Johannesburg und Pretoria besucht. Der Grünen-Politker will unter anderem einen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen.

