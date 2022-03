Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk , die transatlantische Partnerschaft erlebe in diesem Tagen so etwas wie eine Renaissance. Deutschland werde nach der Kurskorrektur als starker Partner wahrgenommen. Habeck hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Washington auf. Die Gespräche mit Vertretern der US-Regierung seien geprägt von Bemühungen, gemeinsame Lösungen für den Krieg in der Ukraine zu finden.