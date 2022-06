Klimaschutz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht noch Einsparpotenzial. (Tobias SCHWARZ / AFP)

Am Mittag präsentierte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck (Grüne) die Kampagne der Öffentlichkeit. Habeck sagte, einen schnellen Wechsel von fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren Energien könne man nur gemeinsam schaffen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mache jeden Tag auf schmerzliche Weise deutlich, dass man zügig wegkommen müsse von der Abhängigkeit und Erpressbarkeit durch russische Importe. Die Kampagne soll ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unter anderem mit praktischen Energiespartipps für den Alltag ansprechen. Begleitet wird sie etwa von Online-Portalen, Städtewerbung, Förderprogrammen und Beratungsangeboten.

Viele maßgebliche Verbände unterstützen die Aktion. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, in Deutschland werde gemeinsam daran gearbeitet, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Darüber hinaus solle Energie eingespart und effizienter genutzt werden.

"Jede gesparte Kilowattstunde hilft"

Die Kampagne lade unter dem Motto "80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel" ein, aktiv mitzuarbeiten und kreativ zu sein. Jede gesparte Kilowattstunde Energie leiste einen Beitrag zur Unabhängigkeit, senke den Kostendruck und helfe, die Klimaziele zu erreichen.

Die Kommunalverbände teilten mit, die großen Potenziale etwa bei über 180.000 kommunalen Gebäuden und über zwei Millionen Wohnungen, bei der Straßenbeleuchtung oder auch im Verkehr müssten weiter gehoben werden. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) erklärte, die Betriebe würden schon jetzt dabei unterstützt, ihre Betriebsabläufe und -werkstätten energieeffizient aufzustellen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) machen sich nach eigenen Angaben für Energieeffizienz in den Unternehmen stark. Wichtig dafür seien "qualifizierte Fachkräfte, finanzielle Anreize und langfristig gesicherte Rahmenbedingungen".

BDI will Kohlekraftwerke zur Senkung des Gasverbrauchs

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte parallel eine Senkung des Gasverbrauchs. Daher unterstütze man die Forderung, "Kohlekraftwerke

schon jetzt aus der Reserve wieder in den Markt zu nehmen, um Gas für den Winter zu speichern". Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) will in den nächsten Jahren weitere 10.000 "Energie-Scouts" im Rahmen des Unternehmensnetzwerkes Klimaschutz ausbilden. "Damit können wir den Mut und das Engagement dieser jungen Menschen nutzen, um bisher liegen gebliebene Einsparpotenziale in den Betrieben aufzuspüren und neue, innovative

Wege zu gehen", heißt es in der Erklärung. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft teilte mit, er stehe "zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung, einen sparsamen und sinnvollen Umgang mit Energie zu fördern". Die Kampagne komme zum richtigen Zeitpunkt.

"Viele haben kaum noch Spielraum"

Der Deutsche Naturschutzring (DNR) betonte, nur wenn es gelinge, den Energiebedarf dauerhaft drastisch zu senken, könne Deutschland als Industrienation Vorbild sein für ein Wohlstandsmodell, das nicht auf Kosten anderer Weltregionen und der Natur wirtschafte. Kurzfristig seien alle Menschen aufgerufen, auch durch individuelle Verhaltensänderungen den Energieverbrauch drastisch zu senken. Der Verbraucherzentrale Bundesverband wies indes darauf hin, dass "viele Menschen keinen oder kaum noch Spielraum für Einsparungen haben". Damit die steigenden Energiepreise sie nicht in existenzielle Nöte brächten, müssten sie von der Politik gezielt unterstützt und entlastet werden.

