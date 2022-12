Das Spezialschiff Höegh Esperanza versetzt füssiges Erdgas wieder in den gasförmigen Zustand. (Höegh LNG / dpa / -)

Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk, eine Wirtschaft, die klimaneutral werden wolle, müsse investieren können. Dafür sei es unerlässlich, in diesem Winter die Versorgungssicherheit zu stabilisieren. Der heutige Tag der Eröffnung eines schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas sei kein Triumph - er zeige aber, dass man leistungsfähig sei und auch große Dinge zügig erreichen könne, wenn man sich anstrenge. Bedenken, das gegenwärtige Handeln stehe den Zielen des Klimaschutzes entgegen, wies der Minister zurück: Man handle in einer Lage der wirtschaftlichen Not.

In Wilhelmshaven wird heute das erste deutsche schwimmende Importterminal für Flüssigerdgas eröffnet. Zu dem Festakt werden auch Bundeskanzler Scholz, und Finanzminister Lindner erwartet. Die Anlage ist Teil der deutschen Bemühungen, von Erdgas aus Russland unabhängig zu werden. Umweltverbände warnen bei der Anlage in Wilhelmshaven unter anderem vor einer Chlorbelastung des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.