Debatte um Öl-Embargo gegen Russland

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) vor Beschäftigten der PCK-Raffinierie im brandenburgischen Schwedt (Monika Skolimowska/dpa)

So liefen bereits die Vorbereitungen für neue Öl-Lieferungen über Schiffe via Rostock, die Finanzierung von Verlusten durch die Bundesregierung und eine mögliche Treuhandstruktur, betonte Habeck. Wenn alles drei klappe, dann hätten die rund 1.200 Beschäftigten für die nächste Zeit eine "Jobsicherheit". Mit dem Begriff Treuhand spielte Habeck auf die Möglichkeit an, Unternehmen unter staatliche Zwangsverwaltung zu stellen, wie es bereits bei der deutschen Gazprom-Tochter geschehen ist. In Schwedt endet die russische Pipeline Druschba. Der Staatskonzern Rosneft ist Mehrheitseigner an der PCK.

PCK-Chef Schairer sagte: "Wir tun alles, um unseren Weiterbestand zu sichern." Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) forderte, die Versorgung müsse funktionieren. Man rede hier über kritische Infrastruktur.

Die EU-Kommission plant, russische Rohöllieferungen für Deutschland und die meisten anderen EU-Länder innerhalb von sechs Monaten auslaufen zu lassen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.