Schiffsbau

Habeck sieht Rettung für Meyer-Werft in greifbarer Nähe - Scholz in Papenburg erwartet

Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht eine Lösung für die finanziell angeschlagene Meyer-Werft in Papenburg in greifbarer Nähe. Im Wirtschaftsministerium sei in den letzten Wochen intensiv an Lösungen gearbeitet worden, sagte Habeck in Köln.