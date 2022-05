Öl-Embargo

Die Erdölraffinerie PCK in Schwedt gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft. (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Dem Fernsehsender "Welt" sagte Habeck, es gebe eine gute Chance, dass die Raffinerie trotz des geplanten Öl-Embargos gegen Russland erhalten bleibe. Das Öl könne über andere Wege nach Schwedt kommen, etwa über Rostock oder Danzig. In einer Kooperation mit dem Hafen Rostock könne sich PCK weiterentwickeln und mit einer Ausrichtung auf Wasserstoff zu einer "Raffinerie der Zukunft" werden.

Habeck wird heute zu einem Besuch in Schwedt erwartet. Er will dort mit Geschäftsführung und Belegschaft sprechen. Die PCK-Raffinerie gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft und gilt als ein Kernproblem dafür, dass Deutschland nicht schneller unabhängig von russischen Öllieferungen werden kann. In dem Unternehmen arbeiten etwa 1.200 Menschen.

