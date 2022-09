Strommarkt

AKW Emsland in Lingen - eines der drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland (dpa/Christian Hager)

Die FDP forderte dies bereits und erklärte, angesichts der sich verschärfenden Stromkrise müssten die Kernkraftwerke über den reinen Streckbetrieb hinaus am Netz bleiben. Wenn nötig müssten auch weitere Brennelemente beschafft werden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters legt der Stresstest für die Stromversorgung nahe, die Reaktoren Isar 2 und Neckarwestheim 2 weiter zu betreiben. Das dritte verbliebene Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen werde jedoch nicht über den Winter gebraucht, heißt es.

Nach der Reaktorkatastrophe im März 2011 in Fukushima hatte der Bundestag im darauffolgenden Sommer mit den Stimmen von Union, FDP, SPD und Grünen den beschleunigten Atomausstieg beschlossen. Acht Kernkraftwerken wurde die Berechtigung zum Leistungsbetrieb entzogen, für die anderen neun wurden gestaffelte Enddaten eingeführt.

Im Atomausstieg war eigentlich vereinbart worden, dass die drei letzten Meiler am 31.12 abgeschaltet werden. Im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Energie-Krise waren jedoch Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung immer lauter geworden.

Grund für zweiten Stress-Test

Die Bundesregierung hatte Mitte Juli bekannt geben, dass sie einen weiteren Belastungstest für das deutsche Stromnetz in Auftrag gegeben habe. Die Übertragungsnetzbetreiber seien gebeten worden, unter nochmals verschärften Annahmen einen zweiten sogenannten Stresstest vorzunehmen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.

Ein erste "Sonderanalyse zur Stromversorgung" vom März bis Mai dieses Jahres kam zum Ergebnis , dass die Versorgungssicherheit im kommenden Winter gewährleistet ist.

Ablauf

Die vier Übertragungsnetzbetreiber sind verantwortlich für den Transport elektrischer Energie. Im Rahmen des Stresstests führen sie Berechnungen durch. Basis sind laut Bundeswirtschaftsministerium

vorgegebene Annahmen unter anderem zu Stromverbrauch, Gaspreisen und Gasverfügbarkeiten.

In der neuen Berechnung wurden noch strengere Vorgaben berücksichtigt. Dem Ministerium zufolge sind das höhere Preisannahmen, ein noch gravierenderer Ausfall von Gaslieferungen und ein stärkerer Ausfall von französischen Atomkraftwerken. Außerdem solle die Sondersituation in Süddeutschland nochmals in den Blick genommen werden. Es gebe in Bayern zwar Gaskraftwerke, aber wenige Kohlekraftwerke und auch wenige Windkraftanlagen.

