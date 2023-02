Bundeswirtschaftsminister Habeck in Stockholm (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Dort will er sich mit der schwedischen Regierung über die künftigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union abstimmen. Schweden hat zur Zeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Hintergrund ist ein über 430 Milliarden Dollar schweres Subventionsprogramm, das die Regierung in Washington im August beschlossen hatte. Es soll dem Namen nach die Inflation bekämpfen und konkret vor allem Investitionen in Klimaschutz und Soziales fördern. Kritiker in Europa sehen darin jedoch auch ein Programm zur einseitigen Förderung vor allem amerikanischer Unternehmen. Habeck zeigte sich vor seiner Abreise zuversichtlich, dass ein Handelskonflikt mit den USA abgewendet werden kann.

Der Minister fliegt am Montag nach Washington. Gestern hatte die EU-Kommission ein eigenes Förderprogramm vorgestellt.

