Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Schleswig-Holstein. (Axel Heimken/dpa)

Habeck erklärte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", wenn es gelinge, werde man bis zum Ende des Jahres nahezu unabhängig von Öl aus Russland sein. Beim Thema Gas sei es komplizierter, weil Deutschland nicht über eigene Importkapazitäten für Flüssiggas verfüge. Diese würden nun mit Hochdruck geschaffen, betonte Habeck. Einen sofortigen Importstopp lehnte der Grünen-Politiker noch einmal ab. Man rede hier über Versorgungsengpässe im nächsten Winter, über Wirtschaftseinbrüche und hohe Inflation sowie über hunderttausende Menschen, die ihre Arbeit verlieren könnten.

Spediteure demonstrieren in Köln gegen Spritpreise

In Köln protestierten rund 100 Lkw-Fahrer gegen die hohen Benzin- und Dieselpreise. Nach Angaben der Polizei versammelten sich mehr als 100 Fahrer mit ihren Lastwagen auf dem Parkplatz der Kölner Messe. Von dort fuhr ein Konvoi über die Autobahn 4, der den Verkehr beeinträchtigte. Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik befürchtet, dass durch die steigenden Preise die Existenz von vielen mittelständischen Betrieben gefährdet wird. Ohne staatliche Intervention sei die Versorgungssicherheit nicht aufrecht zu erhalten, erklärte der Verband. Sein Vorsitzender Engelhardt sagte der "Bild"-Zeitung mit Blick auf die Supermärkte, die Situation sei deutlich angespannter als in der Corona-Pandemie. Deutschland steuere auf eine Situation wie in England nach dem Brexit zu.

Bundeslandwirtschaftminister Özdemir warnte die Menschen vor Hamsterkäufen. Wie schon in der Corona-Pandemie werde man Versorgungsengpässe bewältigen, sagte er im Deutschlandfunk

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.