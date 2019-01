Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat seinen Rückzug aus sozialen Netzwerken verteidigt.

Er sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", Twitter sei kein Medium des echten Dialogs. Das sei ein Mythos. Der Kurzmitteilungsdienst habe sich von einem Instrument der Demokratisierung zu einem Instrument der Spaltung entwickelt. Künftig werde er andere Formen der Begegnung suchen, so Habeck - in Gestalt echter Gespräche und langsamerer digitaler Kommunikation.



Habeck hatte Anfang der Woche sein Twitter- und sein Facebook-Konto gelöscht, nachdem private Daten von ihm und seiner Familie ausgespäht und ins Internet gestellt worden waren. Weiterer Grund war ein umstrittener Tweet Habecks im Vorfeld des Landtagswahlkampfs in Thüringen. Sein Rückzug wurde als voreilig kritisiert.