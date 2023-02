Referenzkraftwerk Lausitz

Bundesminister Robert Habeck besucht Energie-Projekte in der Lausitz. (IMAGO/Frank Ossenbrink)

Bundeswirtschaftsminister Habeck übergab für den Aufbau eines Wasserstoff-Speicherkraftwerks im Industriepark Schwarze Pumpe zwei Förderbescheide in Höhe von 28,5 Millionen Euro. Damit entstehe ein zentrales Energieprojekt in der Region, sagte Habeck. Ziel der Bundesregierung ist es, auf Basis der Wasserstofftechnologie den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in den Bereichen Industrie, Verkehr und Energie zu senken.

Das Referenzkraftwerk im Industriepark besteht aus Windparks und einer Solaranlage. Mit Strom aus Wind und Sonne wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff wird gespeichert oder als grüner Wasserstoff verkauft. Ein Teil wird rückverstromt für Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

