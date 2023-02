Wirtschaftsminister Habeck will in Washington über das geplante US-Inflationsbekämpfungsgesetz sprechen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In Washington ist unter anderem ein Treffen mit Finanzministerin Yellen geplant. Dabei soll es um die Auswirkungen des 370 Milliarden Dollar schweren Subventionspakets der USA zur Förderung klimafreundlicher Technologien gehen. Die Europäer sehen bei den geplanten Steuervorteilen in den USA etwa für Elektroautos europäische Hersteller benachteiligt, weil die Subventionen daran geknüpft sind, dass Unternehmen amerikanische Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion, Spahn, begrüßte die Gespräche im Grundsatz. Die Reise komme allerdings sehr spät, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Deshalb zweifele er daran, dass viel Boden gut gemacht werden könne. Spahn forderte, Habeck müsse in Washington auch über Handelsverträge mit den USA sprechen. Wenn man einen solchen bereits hätte, gäbe es in der aktuellen Situation kein Problem.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.