In Washington ist unter anderem ein Treffen mit Finanzministerin Yellen geplant. Dabei soll es um die Auswirkungen des 370 Milliarden Dollar schweren Subventionspakets der USA zur Förderung klimafreundlicher Technologien gehen. Die Europäer sehen bei den geplanten Zuwendungen und Steuervorteilen in den USA etwa für Elektroautos europäische Hersteller benachteiligt. Die Subventionen sind daran geknüpft, dass Unternehmen amerikanische Produkte verwenden oder selbst in den Vereinigten Staaten produzieren.

Habeck hatte sich im Vorfeld mit der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft abgestimmt. Ziel der Gespräche ist demnach auch, einen Handelskonflikt zwischen Europa und den USA abzuwenden. Als Reaktion auf das amerikanische Vorgehen plant inzwischen auch Brüssel ein Förderpaket. Bundeskanzler Scholz hatte zuletzt vor einem Subventionswettlauf gewarnt.

