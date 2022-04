Windkraft in Deutschland soll ausgebaut werden. (dpa/Daniel Karmann)

Die beiden Grünen-Politiker stellten in Berlin Eckpunkte für die Prüfung und Bewertung vor, inwieweit Windräder Brutvogelarten gefährden können. Artenschutzrechtliche Ausnahmen für die Genehmigung von Windkraft an Land sollten grundsätzlich einfacher werden, hieß es. Als Standorte sollten vorübergehend auch Landschaftsschutzgebiete in Frage kommen, und zwar so lange, bis das geplante Flächenziel für Windenergie an Land in Höhe von zwei Prozent der Bundesfläche erfüllt sei. Zudem gelte es, den Ersatz bestehender Windräder durch leistungsstärkere Anlagen zu erleichtern.

