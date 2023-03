Südamerika-Reise

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, l.), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (dpa / Fabian Sommer)

In Begleitung einer Wirtschaftsdelegation wollen sie zunächst in Brasilien Station machen. Geplant sind politische Gespräche mit Regierungsvertretern in der Hauptstadt Brasilia. Anschließend nehmen die beiden Grünen-Politiker an den Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen in Belo Horizonte teil. Die Ministerien von Habeck und Özdemir teilten mit, es gehe um die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen, Zusammenarbeit in der Klimapolitik sowie um nachhaltigen Wandel in der Landwirtschaft.

Die Minister reisen Mitte der Woche zu Gesprächen mit Politik und Wirtschaft nach Kolumbien weiter.

