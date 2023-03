Bundesregierung

Reise nach Brasilien: Cem Özdemir und Robert Habeck (Archivbild). (dpa / Fabian Sommer)

Die beiden Grünen-Politiker werden von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Ziel ist, die ökonomischen Beziehungen zu den beiden Ländern und die Zusammenarbeit mit ihnen beim Klimaschutz zu stärken. Im brasilianischen Belo Horizonte wollen die Minister an deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen teilnehmen. Geplant ist unter anderem auch der Besuch eines Klimaschutzprojekts im Regenwald bei Manaus. Anschließend sind politische Gespräche in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá geplant. Die Reise endet am Mittwoch.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.