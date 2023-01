Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht Norwegen (Kay Nietfeld/dpa)

Bundeswirtschaftsminister Habeck und der norwegische Ministerpräsident Støre unterzeichneten das Abkommen in Oslo. Ein Kernpunkt ist der geplante gemeinsame Bau einer Wasserstoff-Pipeline. Außerdem wollen beide Staaten bei der unterirdischen Speicherung von CO2 zusammenarbeiten.

Habeck betonte, er sehe großes Potenzial in der CO2-Speicherung. Die Technik sei sicher und CO2 in der Erde klimaschonender als in der Luft. Ab dem kommenden Jahr will Norwegen mit der CO2-Speicherung beginnen. Das Treibhaus-Gas soll dann in großen Mengen unter dem Meeresboden verschwinden. Umweltschützer sehen die Technologie kritisch und befürchten, dass Gas entweichen könnte.

