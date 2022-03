Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen bei der deutschen Energiewende eine große Rolle spielen (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Mit einer Reise in die Golfregion hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Versuch unternommen, neue Energiequellen für die Bundesregierung zu erschließen. Bislang kamen rund 55 Prozent des in Deutschland genutzten Gases aus Russland - eine Abhängigkeit, die Habeck vor seiner Abreise im Deutschlandfunk noch als "dämlich" bezeichnete. Die gesamte Europäische Union hat sich als Ziel gesetzt, bis Ende 2022 ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen um zwei Drittel zu reduzieren.

Für Deutschland gilt dieser Plan allein schon wegen der hohen Mengen als ambitioniert: Die bittere Nachricht sei, man brauche noch russisches Gas - möglichst wenig, sagte Habeck im ARD-Fernsehen. Mit Norwegen verabredete er schon am vergangenen Mittwoch höhere Liefermengen, nun sind auch konkrete Vorhaben mit den neuen Partnern am Golf erkennbar.

Wasserstoff aus den VAE

Während des Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Habeck in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden vier Wasserstoffkooperationen der deutschen Wirtschaft sowie eine Forschungszusammenarbeit vereinbart. Das Ministerium teilte mit, die Emirate verfügten über "sehr gute Voraussetzungen für die kostengünstige Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und wollen 2022 erste Wasserstofflieferungen nach Deutschland ermöglichen." Mit Habeck waren rund 20 Wirtschaftsvertreter in die Golfregion gereist.

Konkret wurde auch der Aufbau einer Wasserstofflieferkette nach Deutschland und erste Testlieferungen vereinbart. Das Gas soll im Rahmen der sogenannten LOHC-Technologie verflüssigt und per Schiff nach Wilhelmshaven transportiert werden. "Kurzfristig soll blauer Wasserstoff eingesetzt werden, der bald durch grünen Wasserstoff ersetzt werden soll", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

Wasserstoff wird mit der Farbe Blau definiert, wenn die bei der Produktion benötigte Energie aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, das beim Verbrennen entstehende CO2 jedoch aufgefangen und im Erdboden verpresst wird. Branchenvertreter bezeichnen die Technologie als CO2-neutral; Wissenschaftler weisen dies jedoch zurück. Als klimapolitischer Hoffnungsträger gilt hingegen grüner Wasserstoff, der unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiestellen hergestellt wird.

Flüssiggas aus Katar braucht Zeit

Zuvor machte Habecks Delegation einen Stopp in Katar: In dem Emirat vereinbarte Habeck eine langfristige Energiepartnerschaft. Katar soll verflüssigtes Erdgas nach Deutschland liefern. Bis es so weit ist, dürften jedoch noch Jahre vergehen, da in Deutschland erst einmal ein Flüssiggas-Terminal gebaut werden muss.

Kritikpunkt Menschenrechte

Katar steht seit der Vergabe der Fußball-WM, die Ende dieses Jahres dort ausgetragen wird, unter besonderer Beobachtung beim Thema Menschenrechte. Regelmäßig wurde über schlechte Arbeitsbedingungen und Hungerlöhne für ausländische Arbeiter auf den Baustellen der Stadien berichtet. Auch von vielen tödlichen Arbeitsunfällen sowie Zwangsarbeit war die Rede. Menschenrechtler kritisieren außerdem die schwierige Lage für homosexuelle und queere Menschen in dem Emirat.

Habeck, der auch Vizekanzler der rot-grün-gelben Bundesregierung ist, hat nach eigener Aussage auch die Menschenrechte bei seinem Besuch offen angesprochen. Vor seiner Abreise sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", es gebe einen Unterschied zwischen "einem nicht demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer Tür führt".

