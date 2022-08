Bundeswirtschaftsminister Habeck. (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Der Grünen-Politiker sagte am Abend im ZDF, ohne diese Umlage zum Schutz der Gas-Lieferunternehmen ginge aus seiner Sicht der deutsche Energiemarkt infolge des Ausfalls russischer Lieferungen in die Knie. Habeck fügte hinzu, eine andere Möglichkeit wäre gewesen, nur die Kunden der betroffenen Unternehmen zu belasten. Dann wäre aber ungefähr die Hälfte Deutschlands doppelt so hoch belastet worden und die ander Hälfte gar nicht. Dies wäre sozialpolitisch noch problematischer gewesen.

Die Umlage gilt für alle Gaskunden. Wie gestern mitgeteilt wurde, beträgt sie 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Die Linkspartei, Sozialverbände und Gewerkschaften kritisieren die Maßnahme als sozial ungerecht und verlangen weitere staatliche Hilfen für die Betroffenen. Der CDU-Vorsitzende Merz warf der Bundesregierung vor, ein -Zitat- "Chaos mit Ansage" angerichtet zu haben. In wenigen Tagen müssten 20 Millionen Gaskunden per Post informiert werden. Unterdessen erklärten nach dem Unternehmen Uniper auch die Versorger VNG und Ewe gegenüber der "Rheinischen Post", die Möglichkeit der Umlage in Anspruch zu nehmen.

