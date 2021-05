SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat dem Grünen-Kovorsitzenden Habeck wegen dessen Äußerungen zu Waffenlieferungen an die Ukraine "schlagzeilenträchtige Vorstöße" vorgeworfen.

Der Ernst der Lage im Osten des Landes verbietet dies, sagte Scholz der Zeitung "Die Welt". Die Sozialdemokraten verfolgten die klare Linie, dass Sicherheitspolitik in enger Abstimmung mit EU sowie Nato gestaltet werde und nicht durch Alleingänge oder Ankündigungen. Die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Möller, kritisierte, da habe sich jemand "mit der Instrumentalisierung einer äußerst sensiblen Frage in Szene setzen" wollen. Derweil bekräftigte Habeck seine Haltung im Deutschlandfunk. Er habe eine Debatte anstoßen wollen, und ihm sei klar gewesen, dass dies auch für seine Partei eine anstrengende und fordernde Diskussion sei. Zugleich konkretisierte der Grünen-Kovorsitzende, er verstehe unter Defensivwaffen - Zitat - "was zur Abwehr getan werden" könne. Als Beispiel nannte er Waffen zum Schutz von Soldaten und Zivilisten vor minenlegende Kleindrohnen.



Erst gestern hatte die Grünen-Kochefin und -Kanzlerkandidatin Baerbock hatte die ablehnende Haltung ihrer Partei zu Waffenlieferungen in Kriegsgebiete unterstrichen.

