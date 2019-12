Im Bundesinnenministerium gibt es Kritik am Vorschlag von Grünen-Chef Habeck, dass Deutschland Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen sollen.

Der Parlamentarische Staatssekretär und CDU-Politiker Krings sagte der "Rheinischen Post", einseitige Aufnahmeaktionen für bestimmte Gruppen seien keine Lösung und gingen an allen europäischen Rechtsregeln vorbei. Ähnlich äußerte sich Staatssekretär Mayer, CSU, im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sagte, die Bundesregierung lehne einen Alleingang ab - auch weil sich sonst die anderen EU-Länder ihrer Verantwortung entzögen.



FDP-Generalsekretärin Teuteberg äußerte sich gegenüber der Zeitung "Die Welt" mit den Worten, eine PR-Aktion kurz vor Weihnachten helfe nicht, das Fluchtproblem verantwortungsvoll zu lösen. Der Koordinator der SPD-Innenminister, Pistorius, steht dem Vorschlag dagegen offener gegenüber. Er sagte der Zeitung, es gehe darum, als Zeichen der Humanität nicht tausende, aber einige hundert Kinder nach Deutschland zu holen.



Pro Asyl unterstützte Habecks Vorschlag dagegen. Geschäftsführer Burkhardt erklärte, es sei unerträglich, dass tausende Flüchtlingskinder in griechischen Elendslagern ausharren müssten, während hier weihnachtliche Urlaubsstimmung einkehre.



Habeck hatte die Bundesregierung in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" aufgefordert, bis zu 4000 Kinder von den griechischen Inseln zu holen - auch ohne europäischen Konsens.