Deutsche Wirtschaft

Der Grünen-Politiker sagte beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow, es sei ein Wachstum von bis zu 1,9 Prozent möglich. In ihrer aktuellen Konjunkturprognose für 2024 geht die Bundesregierung von 1,6 Prozent aus. Habeck fügte hinzu, man müsse aber weiter an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen arbeiten, etwa um Investitionen anzulocken.

Der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Schulze, bescheinigte vor allem Ostdeutschland eine gute wirtschaftliche Gesamtentwicklung. Dazu hätten zum einen ausländische Investitionsentscheidungen wie Tesla in Brandenburg oder Intel in Magdeburg beigetragen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Zum anderen seien mittelständische Unternehmen in den ostdeutschen Bundesländern sehr robust und hätten ihren Platz im Weltmarkt gefunden. Schulze bezeichnete den Arbeits- und Fachkräftemangel als größte Herausforderung für die Zukunft.