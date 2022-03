Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Man könne nur Maßnahmen beschließen, von denen er wisse, dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führten, sagte der Grünen-Politiker im ZDF. Das aber wäre der Fall, wenn man jetzt sofort Öl, Kohle und Gas aus Russland nicht mehr ins Land lassen würde. Habeck betonte, es gehe darum, wirtschaftliche und soziale Schäden abzuwehren, die Deutschland dann über Jahre binden und auch politisch lähmen würden - und zudem noch gravierender ausfallen könnten als in der Pandemie.

Dennoch stellte der Wirtschaftsminister mehr Unabhängigkeit auf zumindest mittlere Sicht in Aussicht. Zwar könne man sich nicht "in Stunden" aus der "Klammer russischer Importe" befreien. In "Wochen und Monaten" aber könne man etwas ändern.

