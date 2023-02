Erneuerbare Energien

Bundeswirtschaftsminister Habeck (imago-images/ HMB-Media / IMAGO / Boris Schumacher)

Es gehe darum, Investitionen in Solar- und Windkraftanlagen sowie Stromkabel und Stromnetze stärker finanziell zu fördern, sagte der Grünen-Politiker in Berlin nach einem Treffen mit Vertretern der jeweiligen Branchen. Innovationen in dem Bereich müssten stärker gefördert und Risiken besser abgefedert werden.

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Ausbautempo in der Wind- und Solarbranche wie von der Bundesregierung geplant zu verdreifachen. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen kommen - fast doppelt so viel wie heute. Ziel der Bundesregierung ist es auch, insbesondere die Produktion von Solaranlagen wieder in Deutschland anzusiedeln.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.