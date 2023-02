Wirtschaftsminister Habeck will in Washington über das geplante US-Inflationsbekämpfungsgesetz sprechen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Grund der Reise ist das US-Inflationsbekämpfungsgesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. In Europa fürchtet man Nachteile für heimische Unternehmen, weil Subventionen und Steuergutschriften daran geknüpft sind, dass Unternehmen amerikanische Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Habeck will die europäische Position zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire erläutern.

Aus dem französischen Wirtschaftsministerium hieß es, Ziel des Besuches seien faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union.

