Hohe Treibstoffpreise

Habeck will "Kartellrecht mit Klauen und Zähnen" durchsetzen

Bundeswirtschaftsminister Habeck will nach eigenen Angaben das Kartellrecht so reformieren, dass es "zielgenau einen ähnlichen Effekt" haben wird wie eine Übergewinnsteuer. Der Grünen-Politiker sagte im Dlf, er halte eine solche Steuer weiterhin für richtig, sehe aber in der Koalition derzeit keine Mehrheit dafür.

13.06.2022