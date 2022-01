Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Der Grünen-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, er werde das Thema sehr bald in München mit seinem bayerischen Kollegen Aiwanger und Ministerpräsident Söder erörtern. Er habe die Zuversicht nicht verloren, dass man hier eine gemeinsame Lösung finden könne.

Habeck will erreichen, dass die Abstandsregelung in Bayern gelockert wird, damit dort mehr Flächen für Windkraftanlagen entstehen. Die Regelung besagt, dass in dem Bundesland der Abstand eines Windrads zu einer Wohnbebauung mindestens das Zehnfache seiner Höhe betragen muss. Es ist die strengste Vorschrift dieser Art in Deutschland. Die Landesregierung lehnt eine Änderung bislang ab und argumentiert, die Regel sichere die Akzeptanz der Anlagen bei der Bevölkerung.

Habeck hatte gestern ein Sofortprogramm für mehr Klimaschutz angekündigt, mit dem auch der Ausbau Erneuerbarer Energien vorangetrieben werden soll.

