Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dazu hat sein Ministerium einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Konkret sind schärfere Bedingungen für die Ausfuhr von Gütern geplant, die der russischen Kriegsführung in der Ukraine dienen könnten. Exporte in bestimmte Drittstaaten sollen nur noch bei der Abgabe von "Endverbleibserklärungen" erlaubt sein. Vorsätzliche Verstöße sollten europaweit als Straftat geahndet werden. Auch die Drittstaaten selbst sollten stärker in die Pflicht genommen werden.

Nach Angaben des Ministeriums deuten Außenhandelsdaten darauf hin, dass EU-sanktionierte Güter in erheblichem Maß aus der EU in bestimmte Drittländer ausgeführt und von dort nach Russland weiter exportiert werden.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.