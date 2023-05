Energie

Habeck will schnelleren Windkraftausbau an Land

Bundeswirtschaftsminister Habeck strebt einen schnelleren Ausbau der Windkraft an Land an. Dazu stellte der Grünen-Politiker in Berlin eine neue Strategie vor. Der Bundesverband Windenergie hält das bisherige Wachstum für unzureichend.

23.05.2023