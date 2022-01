Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, stellt in der Bundespressekonferenz Sofortmaßnahmen für die Klimaziele der Bundesregierung vor. (dpa/ Kay Nietfeld)

Ein erstes Klimaschutzpaket will er bis Ende April auf den Weg bringen, ein zweites im Sommer. Sie sollen helfen, dass Deutschland bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 80 Prozent steigert und bis 2045 klimaneutral wird. Angesichts verschärfter Klimaziele für 2030 und der angestrebten Klimaneutralität bis 2045 müsse "deutlich mehr" getan werden als bisher vorgesehen. Nötig sei eine Verdreifachung der CO2-Minderungen im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt.

Ziel: 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030

Habeck will insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent des benötigten Stroms durch Wind und Sonne erzeugt werden. Bisher waren 65 Prozent angestrebt. Im vergangenen Jahr lag der Ökostromanteil nach Branchenangaben bei 42 Prozent. Zudem möchte Habeck die nötigen Voraussetzungen für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren schaffen. Außerdem soll es eine Solardachpflicht für Neubauten geben.

Habeck betonte, das Land stehe nicht nur vor einer technischen, sondern auch vor einer sozialen Debatte. Diese werden zwischen Stadt und ländlichem Raum sowie Ost und West geführt. Hier dürfe man sich keine Illusionen machen. Die Veränderungen würden aber auch enorme Chancen bieten. Das föderale Zusammenspiel, die Wertschöpfung und der Wohlstand könnten besser werden.

Die Umweltschutzorganisation WWF hatte zuvor verstärkte Bemühungen für die Energiewende verlangt. Deutschland habe sich hier in den vergangenen Jahren abhängen lassen, teilte die Organisation mit.

Städte- und Gemeindebund: Hürden beim Klimapaket

Der Städte- und Gemeindebund weist auf Hürden beim Klimapaket hin. Der Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im ARD-Fernsehen, das Ziel sei richtig, die Umsetzung jedoch werde sehr, sehr schwierig werden. Der Bund könne nicht festlegen, welche Flächen in den Ländern und Kommunen für Windenergieanlagen vorgesehen werden. Er müsse hier mit den Ländern und Kommunen zusammenarbeiten.

Problematisch sei der Widerstand in der Bevölkerung. Die Menschen seien alle für alternative Energien, alle für die Windenergie, "aber sie möchten die Anlagen nicht sehen und nicht hören". Auch die Konflikte mit dem Naturschutz sind laut Landsberg "gewaltig". Zudem gebe es unterschiedliche Vorschriften in den Ländern. Nur in sechs Bundesländern dürften im Wald Windenergieanlagen errichtet werden. Dazu kämen unterschiedlichen Abstandsvorschriften beim Bau der Anlagen.

FDP: schnell attraktive Investitionsmöglichkeiten für Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland schaffen

Die FDP forderte Habeck auf, schnell attraktive Investitionsmöglichkeiten für den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland zu schaffen. Die richtigen Rahmenbedingungen für Investitionen in neue Gaskraftwerke, die perspektivisch mit klimafreundlichem Wasserstoff betrieben werden müssen", seien "unerlässlich" für einen Kohleausstieg "idealerweise bis 2030", sagte FDP-Fraktionsvize Köhler den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Insbesondere beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie bei den für die Versorgungssicherheit notwendigen Gaskraftwerken müsse man deutlich schneller vorankommen als in der Vergangenheit.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.