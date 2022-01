Ein erstes Klimaschutzpaket will er bis Ende April auf den Weg bringen, ein zweites im Sommer. Sie sollen helfen, dass Deutschland bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 80 Prozent steigert und bis 2045 klimaneutral wird. Angesichts verschärfter Klimaziele für 2030 und der angestrebten Klimaneutralität bis 2045 müsse "deutlich mehr" getan werden als bisher vorgesehen. Nötig sei eine Verdreifachung der CO2-Minderungen im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt.

Habeck will insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Bis 2030 soll zudem die Solar-Kapazität auf 200 Gigawatt mehr als verdreifacht werden. Darüber hinaus sollen Habeck zufolge zwei Prozent der Fläche Deutschlands für den Ausbau der erneuerbaren Energien reserviert werden.

Der Minister betonte, das Land stehe nicht nur vor einer technischen, sondern auch vor einer sozialen Debatte. Diese werden zwischen Stadt und ländlichem Raum sowie Ost und West geführt. Hier dürfe man sich keine Illusionen machen. Die Veränderungen würden aber auch enorme Chancen bieten. Das föderale Zusammenspiel, die Wertschöpfung und der Wohlstand könnten besser werden.

Der FDP-Wirtschaftspolitiker Houben begrüßte es im Deutschlandfunk , dass sich Habeck bereits so früh in der Legislaturperiode an die Öffentlichkeit gewandt habe. Auch habe der Grünen-Politiker im Wesentlichen Inhalte des gemeinsamen Koalitionsvertrags skizziert. Neben einer Dekarbonisierung seien aber auch eine für die Menschen bezahlbare Energie und die allgemeine Versorgungssicherheit wichtig, betonte Houben. Dies sei nur mit Gas zu erreichen, etwa wenn der Wind nicht wehe und die Sonne nicht scheine. Neue Gaskraftwerke müssten allerdings so gebaut werden, dass sie eines Tages auch Wasserstoff verarbeiten könnten.