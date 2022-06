Reise nach Israel

Vizekanzler Habeck reist nach Israel. (Britta Pedersen/dpa)

Es fehle weiter an Gas, wenn sich Deutschland von Russland unabhängig machen wolle, sagte der Wirtschafts- und Klimaschutzminister, der am Vormittag in Tel Aviv eintraf. Habeck verwies darauf, dass Israel ein großes Gasfeld habe, das zwar leicht zu explorieren sei. Allerdings wäre ein kurzfristiger Export von dort nach Europa mangels Infrastruktur nicht leicht zu bewerkstelligen. Der Minister kündigte an, auch die jüngste Eskalation der Gewalt im Nahost-Konflikt anzusprechen. Seine viertägige Reise führt Habeck nach Israel, in die Palästinensergebiete und nach Jordanien.

