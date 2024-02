Bundeswirtschaftsminister Habeck (Archivbild) (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Bundeswirtschaftsminister Habeck stellte in Berlin ein erstes Eckpunktepapier für eine Carbon-Management-Strategie vor. Demnach soll es auch in Deutschland erlaubt werden, CO2 unter der Erde zu speichern, allerdings nur auf hoher See. An Land soll die Verpressung des klimaschädlichen Gases weiter verboten bleiben.

Habeck erläuterte, es gebe industrielle Sektoren, für die Klimaneutralität durch andere Technologien nur schwer zu erreichen sei. Als Beispiel nannte er die Zementproduktion. Der Grünen-Politiker betonte, er könne sich noch gut erinnern, dass in den 2000er Jahren vor allem negativ über die sogenannte CCS-Technik diskutiert worden sei. Seitdem sei sie aber an vielen Stellen weiterentwickelt worden. Aus seiner Sicht sei die Technik nun reif und sicher.

