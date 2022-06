Windenergie

Jordanien: Robert Habeck (M), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht mit Hussein bin Abdullah, Kronprinz von Jordanien (l), und Suhail al-Masrui, Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate (r) während der Energiekonferenz "MENA Europe Future Energy Dialogue (MEFED)" am Toten Meer. (Britta Pedersen/dpa)

Deutschland und Europa stiegen um und hätten einen großen Energiehunger, sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch in Jordanien. Man würde sich freuen, wenn es gelinge, in dieser sonnenreichen Region Strom zu produzieren und diesen über eine Kabelverbindung durch das Mittelmeer nach Europa zu bringen. Alternativ könne man auch mit Hilfe von Sonnenenergie produzierten Wasserstoff aus der arabischen Welt nach Europa liefern, führte Habeck aus.

Mit Blick auf Deutschland bezeichnete der Klimaschutzminister die geplanten Flächenziele für Windräder als Meilenstein für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Bundesregierung will für die Windkraft an Land gesetzlich verpflichtende Flächenziele vorgeben, um teils strenge Abstands-Regelungen in den Bundesländern auszuhebeln. Bis 2026 sollen demnach 1,4 Prozent, bis 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder verfügbar sein. Eine "Verhinderungsplanung" sei nicht akzeptabel, sagte Habeck. Eine Länderöffnungsklausel, die dazu geführt habe, dass es in einigen Ländern sehr große Abstände gebe, werde umgeschrieben.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.