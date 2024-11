Grünen-Parteitag

Habeck wirbt für sich als Spitzenkandidat und warnt vor der Rückkehr einer Koalition von Union und SPD

Wirtschaftsminister Habeck hat auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen um Unterstützung für seine Spitzenkandidatur für die Neuwahl im Februar geworben. In seiner Rede in Wiesbaden erklärte Habeck, er bewerbe sich dafür, weiter Verantwortung für die Partei und die Menschen in Deutschland tragen zu können.