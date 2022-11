Katars Energieminister al-Kaabi (AP / Jon Gambrell)

Die Vertagslaufzeit von 15 Jahren sei "super", sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Zu weiteren Details der in rund vier Jahren beginnenden Flüssiggaslieferungen äußerte sich der Minister nicht. Habeck hatte sich bei einem Besuch im März in Katar für einen LNG-Vertrag mit dem Emirat eingesetzt. Der Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, Kehler, bezeichnete die Einigung als positives Signal für die Schaffung von landbasierten LNG-Terminals an der deutschen Küste.

Wie das Energieministerium in Doha mitteilte, werden der US-Energiekonzern "ConocoPhillips" und das Unternehmen "QatarEnergy" ab 2026 jährlich zwei Millionen Tonnen LNG nach Deutschland liefern. Über den Preis wurden keine Angaben gemacht. Der katarische Energieminister Al-Kaabi sprach im Hinblick auf den Vertrag von einer - Zitat - "Verpflichtung gegenüber der deutschen Bevölkerung".

Diese Nachricht wurde am 29.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.