Atomkraftwerke als Einsatzreserve

Das AKW Emsland soll wie geplant bald vom Netz gehen - Union und FDP sehen das kritisch. (dpa/Christian Hager)

Der CDU-Vorsitzende Merz sagte im Deutschlandfunk , Habecks Entscheidung, nur im Notfall auf Atomkraft zu setzen, sei Irrsinn. Es sei absurd, in der aktuellen Lage nicht alle Stromversorgungskapazitäten hochzufahren. Merz, der auch Chef der Unionsfraktion ist, warnte davor, dass das Land auf eine massive Energieversorgungskrise zusteuere. Die Regierung nehme keinerlei Rücksicht auf private Haushalte und auf die Industrie in Deutschland, die vor einem Kollaps stehe. Dadurch drohe eine wirtschaftliche Rezession im Land, für die am Ende Kanzler Scholz die Verantwortung trage. CSU-Chef Söder sprach von einer Entscheidung gegen jede Vernunft.

FDP warnt vor absurden Kosten für Verbraucher

FDP-Fraktionschef Dürr sagte der Zeitung "Bild", man müsse die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern, sonst drohten absurde Kosten für Verbraucher. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Kruse, erklärte, die Ergebnisse des Stresstests seien wenig wert, denn die Annahmen seien zu optimistisch und seien nicht aus der Realität abgeleitet. Der sogenannte Stresstest im Auftrag des Wirtschaftsministeriums hatte ergeben, dass die AKW in Extrem-Situationen im Winter hilfreich sein könnten.

Grünen-Chefin Lang schließt Abkehr vom Atomausstieg aus

Vertreter seiner eigenen Partei stärkten Habeck den Rücken. Die beiden Fraktionschefinnen Haßelmann und Dröge unterstützten die Pläne, auch wenn diese noch in der Partei diskutiert werden sollen. Grünen-Co-Chef Nouripour kündigte an, bei der Basis für das Vorhaben zu werben. Man werde deshalb auf dem Parteitag nicht nur die Waffenlieferungen an die Ukraine zur Abstimmung stellen, sondern auch die befristete AKW-Reserve, sagte Nouripour der Deutschen Presse-Agentur. Eine allgemeine Abkehr vom Atomausstieg schloss Grünen-Co-Chefin Lang in der "Süddeutschen Zeitung" aus.

Nach den Plänen Habecks sollen zwei der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke weiterhin nutzbar sein. Es handelt sich um Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Beide Akw sollen bis Mitte April 2023 in Reserve gehalten werden. Der niedersächsische Meiler Emsland gehe wie geplant zum Jahresende vom Netz, erklärte der Grünen-Politiker. Grundsätzlich werde man am Atomausstieg festhalten.

Habeck betonte, Grundlage der Entscheidung seien die Ergebnisse eines zweiten sogenannten Stresstests. Dabei ging es um die Sicherheit der Stromnetze angesichts des drohenden Gasmangels. Laut dem Stresstest kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Winter stundenweise zu krisenhaften Situationen im Stromsystem kommt.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.