Saudi-Arabien hat einen Bericht über einen Hacker-Angriff auf das Smartphone von Amazon-Gründer Bezos zurückgewiesen.

Die britische Zeitung "The Guradian" meldet, das Gerät sei 2018 gehackt worden. Verantwortlich sei wahrscheinlich der saudische Kronprinz bin Salman. Das Blatt beruft sich auf eine digitale forensische Analyse. Der Darstellung zufolge erhielt Bezos eine WhatsApp-Nachricht von bin Salman, mit der eine schadhafte Datei übermittelt wurde, die das Mobiltelefon infizierte. Innerhalb weniger Stunden seien große Datenmengen heruntergeladen worden. Bezos ist auch Besitzer der Zeitung "Washington Post", für die der ermordete saudische Journalist Kashoggi als Kolumnist arbeitete.



Die Botschaft Saudi-Arabiens in den USA wies die Vorwürfe via Twitter als "absurd" zurück und forderte eine Untersuchung.