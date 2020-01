Experten der Vereinten Nationen halten es für möglich, dass das Mobiltelefon von Amazon-Gründer Bezos von einer saudi-arabischen Quelle aus gehackt wurde.

Sie fordern zügige Ermittlungen, ob darin auch Kronprinz Mohammed bin Salman verwickelt gewesen sein könnte. Von dessen WhatsApp-Account soll Bezos laut einem Bericht des britischen "Guardian" 2018 eine Datei mit Schadsoftware erhalten haben. Diese Darstellung war von der Botschaft Saudi-Arabiens in den USA umgehend als "absurd" zurückgewiesen worden.



Bezos ist Besitzer der Zeitung "Washington Post", für die der Journalist Kashoggi arbeitete. Der Kritiker des Königshauses in Riad war im Oktober 2018 ermordet worden, als er in Istanbul das saudische Konsulat aufsuchte.