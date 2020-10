Drei Jahre nach einem Hacker-Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien hat die US-Regierung Sanktionen gegen ein russisches Forschungszentrum verhängt.

Das Finanzministerium in Washington erklärte, das Moskauer Institut für Chemie und Mechanik habe die damals eingesetzte Schadsoftware Triton entwickelt. Die Steuerung der saudischen Raffinerie wurde dadurch heruntergefahren. Im vergangenen Jahr sollen die Triton-Entwickler dann auch Energie-Infrastruktur in den USA in den Blick genommen haben. Mit den Sanktionen will die Regierung Geschäfte des russischen Forschungszentrums mit US-Personen oder -Unternehmen unterbinden.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.