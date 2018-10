Hacker-Angriff: Neuer Virus in Polen und der Ukraine entdeckt

Nach Angaben einer slowakischen Firma für Virenschutzprogramme sind Hacker in die Computersysteme von drei Energie- und Transport-Unternehmen in Polen und der Ukraine eingedrungen.

Die Angreifer hätten dort neuartige Schadsoftware platziert, mit der Computersysteme ausspioniert und Passwörter gestohlen werden könnten. Die Virenschutzfirma ESET machte die selbe Hacker-Gruppe für den Angriff verantwortlich, die 2015 einen Stromausfall in der Ukraine herbeigeführt hatte. Britische Berhörden bringen diese Gruppe mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung. Der neue Virus sei eine Weiterentwicklung des vor drei Jahren in der Ukraine eingesetzten. Ein Sprecher des Kremls wies die Anschuldigungen zurück.