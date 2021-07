Nach einem Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister hat die schwedische Supermarktkette Coop alle ihre 800 Filialen vorübergehend geschlossen.

Die Attacke habe die Kassensysteme blockiert, sagte eine Unternehmenssprecherin. Ziel des Angriffs war offenbar eine in vielen Firmen genutzte Software des US-Anbieters Kaseya. Experten gehen davon aus, dass mehr als eintausend Unternehmen betroffen sein könnten. In Schweden meldeten auch die staatlichen Eisenbahnen und eine Apothekenkette Probleme.



In letzter Zeit sind einige ähnliche Angriffe bekannt geworden. Dabei werden Daten auf Computern verschlüsselt, für die Freigabe wird meist Lösegeld verlangt. Zuletzt erpressten Hacker auf diese Weise elf Millionen Dollar vom Fleischkonzern JBS.

