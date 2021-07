Nach den Hacker-Attacken auf Unternehmen in Europa und den USA fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie mehr Unterstützung von der Politik.

Der BDI-Abteilungsleiter für Sicherheit, Wachter, sagte in Berlin, die Unternehmen müssten besser vor erpresserischen Cyberattacken geschützt werden. Es gehe darum, den Standort Deutschland und damit Millionen Arbeitsplätze zu erhalten. Noch nie sei die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen worden wie heute. Darüber hinaus seien die Firmen durch die Arbeit im Homeoffice noch verwundbarer geworden.



Am Freitag war bekannt geworden, dass Hacker in die Software des US-Anbieters Kaseya eindringen konnten, die weltweit von hunderten Unternehmen eingesetzt wird. Auf diese Weise verschlüsselten sie wichtige Daten und machten Systeme unbrauchbar. Für eine Wieder-Freigabe verlangen sie Lösegeld in Millionenhöhe.



Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.